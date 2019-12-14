Стали известны главные признаки кровоизлияния в мозг





Специалист сообщила, что кровоизлияние в мозг является одной из форм инсульта. Причинами могут быть повышенное давление, слишком слабые или расширенные кровеносные сосуды, употребление запрещенных препаратов, травмы главного органа центральной нервной системы. Необходимо помнить, при кровотечении внутри мозга дискомфорт не сильно ощущается, но мозговые оболочки очень чувствительны, и если сбой происходит там, как при разрыве аневризмы, то самым очевидным может быть внезапная и сильная боль в голове.Данетт Тейлор объяснила, что зачастую симптомы, которые связаны с кровоизлиянием в мозг, имеют зависимость от определённой области, где происходит событие. Если же это случается в части мозга, связанной со зрением, то возникают проблемы с глазами, что может сопровождаться снижением координации, слабостью в теле с одной стороны, онемением. В том случае, когда происходит поражение центра речи, который расположен в левой части главного органа ЦНС, человек не в состоянии говорить. Кровотечение в нижних отделах мозга, где осуществляется регуляция большинства автоматических функций организма, говорит о том, что больной перестаёт подавать реакцию на окружающую среду или впадает в кому.