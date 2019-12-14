Участница проекта "Дом-2" Саша Черно заговорила об уходе с реалити-шоу
Участница и звезда проекта "Дом-2" Саша Черно заговорила о своем желании покинуть реалити-шоу. Беременной жене Иосифа Оганесяна кажется, что все коллеги относятся к ней неправильно, чем сильно обижают будущую мамочку.
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно, по мнению поклонников, стала похожа характером на Ольгу Рапунцель. Как и супруга Дмитрия Дмитренко, она стала жаловаться на отношение к себе окружающих, а теперь и вовсе заговорила об уходе с реалити-шоу. Будущая мамочка, так же, как и Рапунцель-старшая, списывает все на гормоны, при этом оскорбляя окружающих.
Как отметила Саша Черно, она хочет, чтобы на проект пришла мать Иосифа Оганесяна, ведь ей после рождения первенца нужна будет помощь. Кроме того, в реалити-шоу должна появиться и сестра супруги Иосифа Оганесяна. Чего именно добивается своими угрозами Черно, пока непонятно, однако Рапунцель-старшая таким образом уже смогла получить повышение зарплаты и продолжает вести себя подобным образом, если хочет, чтобы ее семью оставили в покое.
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно, по мнению поклонников, стала похожа характером на Ольгу Рапунцель. Как и супруга Дмитрия Дмитренко, она стала жаловаться на отношение к себе окружающих, а теперь и вовсе заговорила об уходе с реалити-шоу. Будущая мамочка, так же, как и Рапунцель-старшая, списывает все на гормоны, при этом оскорбляя окружающих.
Как отметила Саша Черно, она хочет, чтобы на проект пришла мать Иосифа Оганесяна, ведь ей после рождения первенца нужна будет помощь. Кроме того, в реалити-шоу должна появиться и сестра супруги Иосифа Оганесяна. Чего именно добивается своими угрозами Черно, пока непонятно, однако Рапунцель-старшая таким образом уже смогла получить повышение зарплаты и продолжает вести себя подобным образом, если хочет, чтобы ее семью оставили в покое.