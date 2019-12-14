Участница проекта "Дом-2" Саша Черно заговорила об уходе с реалити-шоу





Участница проекта "Дом-2" Саша Черно, по мнению поклонников, стала похожа характером на Ольгу Рапунцель. Как и супруга Дмитрия Дмитренко, она стала жаловаться на отношение к себе окружающих, а теперь и вовсе заговорила об уходе с реалити-шоу. Будущая мамочка, так же, как и Рапунцель-старшая, списывает все на гормоны, при этом оскорбляя окружающих.Как отметила Саша Черно, она хочет, чтобы на проект пришла мать Иосифа Оганесяна, ведь ей после рождения первенца нужна будет помощь. Кроме того, в реалити-шоу должна появиться и сестра супруги Иосифа Оганесяна. Чего именно добивается своими угрозами Черно, пока непонятно, однако Рапунцель-старшая таким образом уже смогла получить повышение зарплаты и продолжает вести себя подобным образом, если хочет, чтобы ее семью оставили в покое.