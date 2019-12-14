Участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев оказался под угрозой вылета





Участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев пришел на реалити-шоу в день рождения Алены Рапунцель. До этого молодая мамочка общалась с мужчиной по телефону и даже признавалась, что она влюблена. Тем не менее, отношения практически с самого начала не заладились, проектант решил расстаться с возлюбленной и даже переехал в мужскую спальню. После появились слухи, якобы проектант скрывает от общественности одного из своих детей, что он поспешил опровергнуть и объяснить.На прошлой неделе Кирилл Кондратьев попал в номинацию на уход с проекта "Дом-2", однако в итоге остался. Организаторы шоу, в свою очередь, рассказали, что в скором времени на реалити появится еще один мужчина, желающий попробовать построить отношения с Аленой Рапунцель.