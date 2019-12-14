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«Насморк, кашель, горло»: Юлия Высоцкая пожаловалась на проблемы со здоровьем

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в последнее время приболела, при этом, ей очень нужно работать. Как утверждает актриса, у нее проявились все прелести простуды: кашель, насморк, боли в горле.
«Насморк, кашель, горло»: Юлия Высоцкая пожаловалась на проблемы со здоровьем

Не помогла, по словам актрисы, даже ее любимая мантра, которой она пользуется для защиты. «То ли переохладилась, то ли из-за самолета, а может кто-то слишком близко чихнул. И теперь насморк, кашель, горло и прочее», - посетовала Высоцкая в своей новой публикации на страничке в Instagram. Поклонники чутко отреагировали на жалобы любимой артистки и принялись наперебой давать ей советы, как побыстрее выйти из столь неприятного состояния. К примеру, одна из подписчиц предлагает собственный «проверенный рецепт» напитка от любых вирусов и простуд. По ее словам, нужно смешать чайную ложку куркумы с чайной ложкой молотого черного перца и таким же количеством меда, добавить столовую ложку лимонного сока и залить это все горячей водой. «Размешать и выпить», - добавила фанатка.

О том, воспользовалась ли знаменитость этим советом, неизвестно. Как бы там ни было, в комментариях под этой публикацией подписчики Юлии Высоцкой продолжают оставлять комментарии со словам поддержки и желать артистке скорейшего выздоровления.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:18

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