Названы самые дешевые пляжные туры в новогодние праздники





При этом отмечается, что стоимость путевок в теплые края в новогодние праздники всегда выше таких же туров с вылетом в середине декабря. Цены могут розниться даже в три раза. Изучили специалисты и стоимость путевок в Турцию, несмотря на то, что купаться в этой стране в море в такое время года уже не очень комфортно, однако местные курорты предлагают большой выбор отелей с бассейнами, кроме того, в это направление в конце декабря всегда можно найти доступные билеты на чартерные рейсы.Отмечается также, что горящие туры по наиболее востребованным среди туристов пляжным направлениям в преддверии Нового года есть только в 4 страны: Шри-Ланку, Израиль, Бали и Иорданию. В сравнении с первой половиной декабря стоимость таких поездок повысилась на 17-44%. Заметно больше подорожали туры в Бахрейн – они прибавили в цене 74%. Еще больше (на 84%) подорожали туры на Кубу и в Индию, а путешествие на Ямайку обойдется на 92% дороже чем 2-3 недели тому назад. Однако остальные пляжные направления подорожали еще больше – в среднем на 106-187%.По утверждению экспертов, за сумму в 100 000 рублей на двоих на данный момент невозможно приобрести пляжный тур ни в одну из действительно теплых стран. В сумму не более 150 000 рублей впишется путешествие на курорты Турции или Иордании. А вот для поездки на Бали, в Китай, Израиль, Индию или Бахрейн придется выложить уже от 150 до 200 тысяч рублей.