Экс-участница проекта "Дом-2" Клава Безверхова написала письмо будущей девушке Никиты Уманского

«Поздравляю, теперь рядом с тобой заботливый, ласковый мужчина. Он не даст тебя в обиду и всегда будет отстаивать. Он будет нежно обнимать тебя по утрам. Будет гладить твои волосы и говорить о том, как сильно любит тебя. Да, он не идеален. Но в его глазах ты увидишь то, что называют космосом. Теперь все поцелуи будут твои, вся его нежность. Знаешь, как я любила его голос, его улыбку, его тело… Я прошу тебя, не делай глупостей. Не выноси ему мозги, просто люби его. Ему многого не нужно, просто будь рядом», - написала Клавдия Безверхова.





Экс-участница проекта "Дом-2" Клавдия Безверхова покинула реалити-шоу, как она сама рассказала, по глупости. Не выдержав того, что рядом находится любимый в лице Никиты Уманского, брюнетка приняла решение уйти навсегда. Тогда она врала о чувствах к Алексею Кудряшову, но только за Периметром поняла, как сильно ошибалась. Уходя, Клавдия Безверхова решила написать письмо будущей девушке Никиты Уманского, рассказав о том, какой он замечательный мужчина.Также Клавдия Безверхова попросила девушку всегда быть рядом с мужчиной, которого она любит, в любой момент, даже, когда ему плохо или грустно. Брюнетка знает, насколько сильно умеет любить Никита Уманский, с ним она была счастлива, хотя не понимала этого, он очень заботливый и любит своего ребенка, семью. По словам брюнетки, он лучший мужчина, и она очень хочет помочь экс-бойфренду, ведь сама потеряла мужчину, которого любила.В заключение Клавдия Безверхова попросила будущую избранницу Никиты Уманского помочь ей, сделав мужчину счастливым, ведь сама она по своей глупости не смогла этого сделать, о чем теперь очень жалеет.