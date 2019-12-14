Китайские учёные намерены с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет





Генеральный директор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе считает, то данный проект может быть новым достижением в сфере основополагающих исследований. Учёный объяснил, что для поиска внеземной жизни власти Китая намерены запустить миссию в космос, которая будет оснащена телескопами, инфракрасными детекторами и разнообразными аппаратами для исследования пространства. Специалисты изначально собираются отправится на поиски воды и замеров температурных режимов, необходимых для жизни живых существ.Глава компании рассказал, что с 2020 года в Китае планируют приступить к осуществлению миссии на Марсе. Будет построен марсоход. В случае успеха, прибор сможет совершить посадку на поверхность красной планеты и всесторонне изучить. А в ближайшие 10 лет Китай намерен стать передовым космическим государством. На данный момент на очереди постройка околоземной орбитальной станции Китая. В ближайших планах CASC создание на Луне к 2045 году базы КНР.