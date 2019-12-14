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«Это стало для него ударом»: Ирина Лобачева рассказала, как потеряла ребенка от Дмитрия Марьянова

Российская фигуристка Ирина Лобачева стала гостьей популярного шоу «Секрет на миллион». В эфире телеканала НТВ бывшая жена актера Дмитрия Марьянова рассказал об отношениях с любимыми мужчинами и их изменах, а также призналась, что потеряла ребенка от ныне покойного актера.

С Дмитрием Марьяновым фигуристка познакомилась всего за несколько дней до съемок выпуска «Ледникового периода». Она вспоминает, что актер совершенно не умел стоять на коньках и каждый раз падал, рискуя травмироваться. Примерно в то же время между ними возникли чувства. «Он был таким человеком, который все всегда делал красиво. К примеру, мог среди ночи приехать с орхидеями и вставить их в дверь. Причем происходило это зимой», - отметила Лобачева. Она также рассказала о том, что знала о романе Марьянова с Ксенией Бик, когда они еще состояли в отношениях, однако относилась к этому намного легче, чем к изменам первого супруга.

А вот во время ответа на еще один вопрос ведущей Лобачева призналась, что действительно была беременна от Марьянова, но потеряла ребенка. «Я об этом узнала как и все, просто сделала тест. Мы оба были счастливы, но это ощущение, к несчастью, продлилось недолго. Всего через пару недель произошел выкидыш. Это все произошло при Диме. Полагаю, для него это стало большим ударом», - поделилась спортсменка своими воспоминаниями, добавив, что после этого случая они с Марьяновым продолжали пытаться зачать ребенка, но ничего не получилось.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:47

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