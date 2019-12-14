Больно даже пить воду: Британка лишилась возможность есть из-за редкой болезни





Медики диагностировали у девушки синдром Элерса-Данлоса только в минувшем году, хотя первые его симптомы проявились 12 лет тому назад. Позднее, когда болезнь развилась, пищеварительная система жительницы Соединенного Королевства оказалась парализованной, поэтому теперь ей больно даже пить воду – любой глоток тут же оборачивается тошнотой. Вылечить данное заболевание невозможно, поэтому молодой британке придется до конца своей жизни оставаться привязанной к капельнице с питательными веществами. Впрочем, сама она полна решимости и даже утверждает, что это не сможет ее сломать, поскольку у нее есть поддержка и опора в виде мужа и родных.«Я провожу всю свою жизнь в клиниках, на приемах у медиков, на операциях. Потом подолгу просто лежу на диване, я привязана к капельнице в течение 22 часов в сутки, ведь она кормит меня. Меня регулярно тошнит, хотя в моем желудке ничего нет», - рассказывает она. Кроме проблем с пищеварением у девушки также присутствует масса других симптомов, вносящих в ее жизнь дополнительный дискомфорт.