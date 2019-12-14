Компания Vivo раскрыла подробности о FuntouchOS 10
Представители китайской компании Vivo подготовили обновление фирменного пользовательского интерфейса FuntouchOS 10, который разрабатывается специально для смартфонов бренда. Опубликованные компанией тизерные материалы раскрывают некоторые подробности об этом операционной системе.
Вероятнее всего, интерфейс новой платформы Vivo будет представлен уже в ближайший понедельник, 16 декабря, когда компания планирует провести презентацию смартфона Vivo X30. На опубликованном производителем видеоролике можно увидеть некоторые функции, появления которых стоит ожидать в FuntouchOS 10. Наибольший интерес вызывает функция под названием «App Sharing». И пусть приведенное описание выглядит весьма расплывчатым, эксперты полагают, что она позволяет делиться видео, аудио и прочими файлами между смартфонами марки. Также в оболочке появятся новые динамические обои с оригинальными эффектами рабочего стола. Кроме того, в новом обновлении оболочка также должна получить улучшенную анимацию значков строки состояния, а также переходов между рабочими экранами.
Судя по всему, разработчик при подготовке FuntouchOS 10 решил уделить наибольшее внимание именно визуальным эффектам. Кроме того, с выходом новой версии фирменной ОС у пользователей появится возможность заметно изменить системные шрифты и получить возможность вводить рукописный текст в своем собственном стиле почерка.
Вероятнее всего, интерфейс новой платформы Vivo будет представлен уже в ближайший понедельник, 16 декабря, когда компания планирует провести презентацию смартфона Vivo X30. На опубликованном производителем видеоролике можно увидеть некоторые функции, появления которых стоит ожидать в FuntouchOS 10. Наибольший интерес вызывает функция под названием «App Sharing». И пусть приведенное описание выглядит весьма расплывчатым, эксперты полагают, что она позволяет делиться видео, аудио и прочими файлами между смартфонами марки. Также в оболочке появятся новые динамические обои с оригинальными эффектами рабочего стола. Кроме того, в новом обновлении оболочка также должна получить улучшенную анимацию значков строки состояния, а также переходов между рабочими экранами.
Судя по всему, разработчик при подготовке FuntouchOS 10 решил уделить наибольшее внимание именно визуальным эффектам. Кроме того, с выходом новой версии фирменной ОС у пользователей появится возможность заметно изменить системные шрифты и получить возможность вводить рукописный текст в своем собственном стиле почерка.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:40