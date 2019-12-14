Яна Рудковская и Евгений Плющенко больше не носят обручальные кольца
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко вышли в свет без обручальных колец. Супруги побывали на программе «Вечерний Ургант» вместе с сыном Александром и подогрели слухи о трудностях в семье.
Пара пришла на предновогодний выпуск передачи, с целью рассказать о премьере ледового спектакля «Золушка» с фигуристом в главной роли. Также в выступлении будет участвовать наследник пары. Плющенко и Рудковская сообщили о съемках реалити-шоу «ЯнаСупер», которая повествует об их семейной жизни. Плющенко заверил зрителей, что данный проект преследует важные цели. Фигурист рассказывает о трудностях, которыми приходится сталкиваться юным спортсменам. Однако в данном шоу касаются и более личных тем.
В одном из эпизодов Рудковская рассказала о кризисе в отношениях с супругом. Причинами ссор является семейный бюджет и совместное времяпрепровождение. Во время пребывания на программе «Вечерний Ургант» пара ещё больше подогрела слухи о семейном кризисе. Рудковская и Плющенко решили не надевать на эфир обручальные кольца. Поклонники волнуются по поводу того, что это может означать разрыв. Возможно, они приняли решение отказаться от этого брачного символа.
Пара пришла на предновогодний выпуск передачи, с целью рассказать о премьере ледового спектакля «Золушка» с фигуристом в главной роли. Также в выступлении будет участвовать наследник пары. Плющенко и Рудковская сообщили о съемках реалити-шоу «ЯнаСупер», которая повествует об их семейной жизни. Плющенко заверил зрителей, что данный проект преследует важные цели. Фигурист рассказывает о трудностях, которыми приходится сталкиваться юным спортсменам. Однако в данном шоу касаются и более личных тем.
В одном из эпизодов Рудковская рассказала о кризисе в отношениях с супругом. Причинами ссор является семейный бюджет и совместное времяпрепровождение. Во время пребывания на программе «Вечерний Ургант» пара ещё больше подогрела слухи о семейном кризисе. Рудковская и Плющенко решили не надевать на эфир обручальные кольца. Поклонники волнуются по поводу того, что это может означать разрыв. Возможно, они приняли решение отказаться от этого брачного символа.