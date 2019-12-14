Яна Рудковская и Евгений Плющенко больше не носят обручальные кольца





Пара пришла на предновогодний выпуск передачи, с целью рассказать о премьере ледового спектакля «Золушка» с фигуристом в главной роли. Также в выступлении будет участвовать наследник пары. Плющенко и Рудковская сообщили о съемках реалити-шоу «ЯнаСупер», которая повествует об их семейной жизни. Плющенко заверил зрителей, что данный проект преследует важные цели. Фигурист рассказывает о трудностях, которыми приходится сталкиваться юным спортсменам. Однако в данном шоу касаются и более личных тем.В одном из эпизодов Рудковская рассказала о кризисе в отношениях с супругом. Причинами ссор является семейный бюджет и совместное времяпрепровождение. Во время пребывания на программе «Вечерний Ургант» пара ещё больше подогрела слухи о семейном кризисе. Рудковская и Плющенко решили не надевать на эфир обручальные кольца. Поклонники волнуются по поводу того, что это может означать разрыв. Возможно, они приняли решение отказаться от этого брачного символа.