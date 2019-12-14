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OPPO Reno 3 5G с процессором MediaTek Dimensity полностью рассекречен в Сети

Компания OPPO 26 декабря этого года планирует представить целую линейку новых производительных смартфонов. В числе дебютантов значатся также смартфоны OPPO Reno 3 и OPPO Reno 3 Pro, а также их версии, которые получат поддержку сетей пятого поколения 5G. Тем временем в Сети полностью рассекретили особенности гаджетов.
OPPO Reno 3 5G с процессором MediaTek Dimensity полностью рассекречен в Сети

На официальном сайте китайского регулятора TENAA опубликованы подробные характеристики грядущих новинок. К примеру, сообщается, что смартфон OPPO Reno 3 5G будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED с разрешением 1080+. Кроме того, в верхней части дисплея устройства предусмотрено наличие небольшого выреза, в который встроена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Основной блок включает в себя четыре модуля с максимальным разрешением 64 мегапикселя. Кроме того, работает новинка на базе 8-ядерного процессора Dimensity 1000L от компании MediaTek, который оснащен встроенным 5G-модемом. Пользователю смартфон предложит также 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти.

Сканер отпечатков пальцев спрятан под дисплеем. А вот питание OPPO Reno 3 5G обеспечивает встроенная АКБ емкостью 4025 мАч. Кроме того, в Сети опубликовали даже изображения грядущего дебютанта, из которых стало известно, что модель появится в продаже в четырех различных цветовых исполнениях.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:21

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