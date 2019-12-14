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Сергей Дроботенко рассказал, как стал крестным отцом дважды

Недавно Андрей Малахов собрал всех звёзд «Аншлага» в рамках программы «Привет, Андрей!» В студии собрались именитые гости, среди которых был и Сергей Дроботенко. Он рассказал, как дважды стал крёстным отцом.

Новый выпуск передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!» был посвящен главным звёздам некогда популярной передачи «Аншлаг». Регина Дубовицкая припомнила порой не очень приятные периоды в жизни, вследствие которых произошло сплочение с коллегами. Любовь Успенская решила эпатировать публику и спела, лежа в ванне с пеной совершенно голая. Она также поздравила Александра Достмана с приближающимся днём рождения. В студии была и певица Валерия, а её сын Арсений Шульгин в видеообращении раскрыл подробности ДТП, которое произошло недавно.

Андрей Малахов решил пообщаться с Сергеем Дроботенко и выяснить, когда юморист успел обзавестись детьми. На своей странице в Instagram артист опубликовал серию фотографий с малышами на руках. В подписи к снимкам Дроботенко объяснил, что второй раз стал крёстным отцом. При этом он отметил, что первому крёстному сыну по имени Сергей больше 20 лет, и он проживает в Омске. А вторую малышку зовут Ева, и она является дочерью его друга Александра Докаленко. Юморист также заявил, что теперь на нём лежит груз отцовства.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:28

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