«Роскошная и великолепная»: Лариса Долина удивила культовым образом из фильма «Мы из джаза»

Впрочем, настоящий фурор произвел лишь один из новых снимков. На этом кадре артистка предстала перед публикой в черном переливающемся платье и полушубке из натурального меха. Дополнением образа стали бархатные перчатки в тон платью, а также стильная шляпка со стразами и бантом. Завершающим штрихом стал яркий макияж с акцентом на линию губ артистки. Этот снимок Долиной в собственном образе из легендарного фильма «Мы из джаза» был опубликован на Instagram-страничке ее дочери Ангелины. «Приветствуйте Клементину Фернандес», - гласит подпись под этой публикацией. Поклонники сразу же отметили, что артистка в этом наряде выглядит просто потрясающе и почти не изменилась за эти годы, ведь сам фильм вышел на экране более 30 лет тому назад.«Просто бесподобная», «Вы как всегда великолепны», «Роскошная и прекрасная певица», - пишут в комментариях восхищенные подписчики.