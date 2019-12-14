Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева уехала в Таиланд без дочери

Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева не раз жаловалась, что вынуждена жить на два города, в Орске живет ее мама и маленькая дочка Арианна, а сама звезда реалити-шоу часто бывает в Москве по работе. Тем не менее, не раз она обещала забрать девочку к себе, еще в прошлом году отправилась на лето в Орск, все надеялись, в Москву брюнетка вернется уже с наследницей, однако неожиданно девочка пошла в детский сад и осталась с бабушкой.Недавно Саша Шева снова улетела в Орск, но затем написала в своем микроблоге в Instagram, что ей срочно нужно вернуться в Москву по срочным делам, связанным с работой. Арианна снова осталась с бабушкой, так как в детском саду у девочки будет праздник в честь Нового года, и звезда реалити-шоу не хотела отрывать девочку. По словам Шевы, Арианне даже дали небольшую роль, она готовилась и переживала, поэтому лишить девочку возможности выступить молодая мамочка просто не смогла.Тем не менее, после отъезда в Москву экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева стала публиковать красивые снимки у берега океана, проставив хэштег Таиланд, в Stories она тоже выставляла видео и фото с рынка морепродуктов и прогулки по городу. Поклонники сразу же принялись критиковать звезду реалити-шоу, отмечая, что ребенку нужна мать, а матери, видимо, девочка ни к чему, ведь в противном случае она сделала бы все, чтобы Арианна была рядом. Некоторые отметили, что уже через несколько лет Саша Шева рискует и вовсе стать чужим человеком родной дочери.