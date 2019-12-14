«Вы бы взяли словарь»: Леонид Якубович объяснился за ошибку в написании слова «монпасье»





Как сообщает «Газета.ру», один из участников знаменитого капитал-шоу сумел стать его победителем лишь потому, что сумел отгадать это слово из-за его написания с ошибкой. На игровом табло, а также на экране с помощью эфирной графики слово, обозначающее мелкие разноцветные леденцы, было написано с пропуском буквы «н» - «монпасье». В то же время его правильное написание – «монпансье». Это впоследствии привело к бурной дискуссии в социальных сетях и обществе. Журналисты обратились к Якубовичу с просьбой прокомментировать этот досадный эпизод в эфире его программы, однако популярный телеведущий был довольно резок в ответе.«Вы бы не занимались ерундой всякой, а взяли бы словарь иностранных языков. Издание от 1962 года, автор Иванов», - подчеркнул Леонид Якубович.