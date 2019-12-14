Слух и нейронные связи в мозге взрослых мышей изменялись после недели в темноте





Общеизвестно, что незрячие люди достаточно часто очень хорошо слышат. У подопытных мышей также развивалась способность чутко воспринимать окружающие их звуки. Исследователям удалось представить детальную картину процессов, происходящих в коре головного мозга животных. Они оказались характерными для состояния молодого органа в стадии развития. Можно считать, что в этот момент происходило «обучение мозга» и развитие особой чувствительности к звуковым колебаниям.Американский биолог Патрик Канольд из Мэрилендского университета признает, что манипуляции со зрительным аппаратом влияют на слуховые способности. Этот вид сенсорного воздействия называют кросс-модальным обучением. Его изучение может помочь найти способы перестройки мозга. Однако он советует не спешить с окончательными выводами из-за небольшого количества мышей, над которыми проводился эксперимент, и необходимости дальнейших исследований.