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Слух и нейронные связи в мозге взрослых мышей изменялись после недели в темноте

Слух и нейронные связи в мозге взрослых мышей изменялись после недели в темноте. В течение этого времени у них включались компенсаторные возможности организма, еще не изученные сегодня до конца.
Слух и нейронные связи в мозге взрослых мышей изменялись после недели в темноте

Общеизвестно, что незрячие люди достаточно часто очень хорошо слышат. У подопытных мышей также развивалась способность чутко воспринимать окружающие их звуки. Исследователям удалось представить детальную картину процессов, происходящих в коре головного мозга животных. Они оказались характерными для состояния молодого органа в стадии развития. Можно считать, что в этот момент происходило «обучение мозга» и развитие особой чувствительности к звуковым колебаниям.

Американский биолог Патрик Канольд из Мэрилендского университета признает, что манипуляции со зрительным аппаратом влияют на слуховые способности. Этот вид сенсорного воздействия называют кросс-модальным обучением. Его изучение может помочь найти способы перестройки мозга. Однако он советует не спешить с окончательными выводами из-за небольшого количества мышей, над которыми проводился эксперимент, и необходимости дальнейших исследований.

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Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 20:07

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