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Анастасия Волочкова смутила поклонников длинными стопами

Известная российская балерина Анастасия Волочкова нередко провоцирует поклонников на негативные комментарии своими фотографиями. Произошло так и в этот раз. Новое фото артистки с непропорционально длинными стопами спровоцировало бурю эмоций в комментариях.
Анастасия Волочкова смутила поклонников длинными стопами

Все началось с того, что танцовщица опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок. На этом фото Волочкова в ярко-желтом спортивном костюме лежит у себя дома на диване. На переднем плане оказалась главная гордость балерины – ее ноги. Более того, стараясь добавить своему силуэту некоторой изящности, артистка упорно тянет носки в перед – именно это и сыграло с ней злую шутку. Не совсем удачный ракурс, выбранный человеком по ту сторону объектива, превратил ноги знаменитости в неестественно узки и длинные. Пользователи сразу же подметили это и принялись оставлять под публикацией множество негативных, отчасти даже вызывающих комментариев.

«Настя, прячь ласты, отпугнешь самцов», «Мне торчащие ноги эти напоминают копыта», «Ну зачем на переднем плане эти лапы», - пишут недовольные поклонники Волочковой. Тем не менее, преданные поклонники принялись защищать свою любимицу, признаваясь балерине в любви.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:30

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