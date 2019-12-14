Продажи Redmi K30 5G приносят Xiaomi копеечную прибыль





Речь идёт о 88% ценника смартфона. Xiaomi презентовала Redmi K30 и сумела удивить поклонников его относительно низкой стоимостью. Модификация с 4G-модемом предлагается за $225, тогда как версия с 5G-модулем может быть куплена за $285. Эксперты отмечают, что добиться подобных показателей стоимости удалось за счет резкого уменьшения прибыли производителя.По данным интернет-источника, компания Xiaomi получает копеечные доходы от продаж каждого экземпляра Redmi K30. Отмечается, что цена компонентов для выпуска Redmi K30 5G составляет порядка $250. Таким образом доходность от выпуска устройства оценивается в приблизительно $35, что составляет 12%. При этом важно понимать, что имеются и различные иные статьи расходов, включая оплату работников предприятий, упаковку товара, логистические затраты, заказ рекламы и прочие статьи. По этой причине компания Xiaomi может быть ограничена прибылью в примерно 5%.