Продажи Redmi K30 5G приносят Xiaomi копеечную прибыль
Продажи смартфона Redmi K30 5G приносят Xiaomi крайне низкую прибыль. По словам экспертов, копеечные доходы китайского бренда обусловлены высокой стоимостью комплектующих устройства.
Речь идёт о 88% ценника смартфона. Xiaomi презентовала Redmi K30 и сумела удивить поклонников его относительно низкой стоимостью. Модификация с 4G-модемом предлагается за $225, тогда как версия с 5G-модулем может быть куплена за $285. Эксперты отмечают, что добиться подобных показателей стоимости удалось за счет резкого уменьшения прибыли производителя.
По данным интернет-источника, компания Xiaomi получает копеечные доходы от продаж каждого экземпляра Redmi K30. Отмечается, что цена компонентов для выпуска Redmi K30 5G составляет порядка $250. Таким образом доходность от выпуска устройства оценивается в приблизительно $35, что составляет 12%. При этом важно понимать, что имеются и различные иные статьи расходов, включая оплату работников предприятий, упаковку товара, логистические затраты, заказ рекламы и прочие статьи. По этой причине компания Xiaomi может быть ограничена прибылью в примерно 5%.
Речь идёт о 88% ценника смартфона. Xiaomi презентовала Redmi K30 и сумела удивить поклонников его относительно низкой стоимостью. Модификация с 4G-модемом предлагается за $225, тогда как версия с 5G-модулем может быть куплена за $285. Эксперты отмечают, что добиться подобных показателей стоимости удалось за счет резкого уменьшения прибыли производителя.
По данным интернет-источника, компания Xiaomi получает копеечные доходы от продаж каждого экземпляра Redmi K30. Отмечается, что цена компонентов для выпуска Redmi K30 5G составляет порядка $250. Таким образом доходность от выпуска устройства оценивается в приблизительно $35, что составляет 12%. При этом важно понимать, что имеются и различные иные статьи расходов, включая оплату работников предприятий, упаковку товара, логистические затраты, заказ рекламы и прочие статьи. По этой причине компания Xiaomi может быть ограничена прибылью в примерно 5%.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:52