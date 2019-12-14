Елена Воробей рассказала о дочери, перенесшей операцию





В одном из эпизодов передачи Елена Воробей выразила искреннюю благодарность в адрес бессменной ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой, которая в прошлом году поддержала артистку и оплатила ее дочери довольно дорогую операцию в немецкой клинике. Врачи поставили дочери актрисы Софии два десятка шурупов и две спицы на позвоночник, после чего ее пришлось учить ходить заново. К слову, ведущий шоу Андрей Малахов в то время и сам приезжал в Мюнхен, чтобы поддержать Воробей и ее наследницу. «Когда проведена такая серьезная операция, ребенок просто не может самостоятельно вставать или ходить», - делилась тогда обеспокоенная звездная мать.Сама же дочь артистки сильно волновалась перед операцией, однако постоянное нахождение рядом матери поддерживало Софию.