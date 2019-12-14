АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали лучший продукт для диабетиков на Новый…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Ортопед-хирург из США дал рекомендации для профилактики болезней и травм коленных чашечек

Специалист из США Джонатан Майлс рассказал о важных мерах профилактики заболеваний и травм коленных чашечек. Основными рекомендациями являются физическая активность и здоровая пища.

Американский ортопед-хирург Джонатан Майлс сообщил, что порой пациенты очень мало уделяют внимания коленям. Они полагают, что простуда или болезни желудочно-кишечного тракта являются более серьёзными. В итоге заболевания суставов запускают. Врач рекомендует поддерживаться активного образа жизни. Самой полезной являются легкая физическая нагрузка, например, ходьба и плавание. Следующий совет состоит в том, что стоит отдавать предпочтение велосипеду, а не автомобилю, так как с помощью колёсного транспортного средства укрепляются кости и хрящи, а также происходит общее укрепление организма.

Во время холодов можно посещать тренажерный зал или использовать домашний педальный тренажер. Колени играют особенную роль в поддержании осанки и уравновешивании веса тела, поэтому ортопед-хирург акцентирует внимание на правильном распределении веса. Хорошей профилактикой малоподвижного образа жизни могут стать ежедневные упражнения при просмотре телевизора. Вместо вредной пищи стоит отдать предпочтение рациону с достаточным количеством витамина D и кальция. Шпинат и капуста богаты витаминами А, С и К, которые отлично влияют на общее здоровье суставов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 23:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ортопед-хирург из США дал рекомендации для профилактики болезней и травм коленных…
Ким Кардашьян и Канье Уэст показали четверых детей на рождественской…
Стали известны главные признаки кровоизлияния в…
Божену Рынску хочет зарезать сумасшедшая…
Названы самые дешевые пляжные туры в новогодние…
Китайские учёные намерены с 2030 года начать поиск пригодных для жизни…
Россия и Япония планируют совместную разработку лунного…
«Насморк, кашель, горло»: Юлия Высоцкая пожаловалась на проблемы со…
Участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев оказался под угрозой…
Звезда "Дома-2" Саша Артёмова боится за дочь из-за аномального скопления пыли в…
Простая напечатанная маска сумела обмануть систему распознавания…
Названы сухофрукты, которые помогут стать…
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно заговорила об уходе с…
«Это стало для него ударом»: Ирина Лобачева рассказала, как потеряла ребенка от Дмитрия…
Экс-участница проекта "Дом-2" Клава Безверхова написала письмо будущей девушке Никиты…
Компания Vivo раскрыла подробности о FuntouchOS…
Больно даже пить воду: Британка лишилась возможность есть из-за редкой…
Сергей Дроботенко рассказал, как стал крестным отцом…
OPPO Reno 3 5G с процессором MediaTek Dimensity полностью рассекречен в…
Яна Рудковская и Евгений Плющенко больше не носят обручальные…
Слух и нейронные связи в мозге взрослых мышей изменялись после недели в…
«Роскошная и великолепная»: Лариса Долина удивила культовым образом из фильма «Мы из…
Продажи Redmi K30 5G приносят Xiaomi копеечную…
«Вы бы взяли словарь»: Леонид Якубович объяснился за ошибку в написании слова…
Обновленный Kia Rio впервые заметили на…
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева уехала в Таиланд без…
Анастасия Волочкова смутила поклонников длинными…
Ученые: Гормональные препараты могут спровоцировать рак молочной…
Елена Воробей рассказала о дочери, перенесшей…
Эксперты нашли клетку, отвечающую за развитие рака почки у…
«Дочь бьет Никиту»: Сергей Лазарев рассказал о взаимоотношениях…
Турция запросила у США контракт на приобретение системы ПРО…
Страдающий болезнью Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев появился на…
Audi избавит свои авто от всех ручек и…
У Айзы Анохиной возникли проблемы с налоговой после смены…
Игра Overwatch 2 выйдет на всех платформах…
Экс-участница проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес рассказала о пожаре в своем…
В Ростехе рассказали, как за рубежом нелегально копируют российское…
Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко пожаловалась на синяки после…
Певица Саша Савельева рассказала о радостях и трудностях…
Просмотреть все новости