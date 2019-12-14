Ортопед-хирург из США дал рекомендации для профилактики болезней и травм коленных чашечек





Американский ортопед-хирург Джонатан Майлс сообщил, что порой пациенты очень мало уделяют внимания коленям. Они полагают, что простуда или болезни желудочно-кишечного тракта являются более серьёзными. В итоге заболевания суставов запускают. Врач рекомендует поддерживаться активного образа жизни. Самой полезной являются легкая физическая нагрузка, например, ходьба и плавание. Следующий совет состоит в том, что стоит отдавать предпочтение велосипеду, а не автомобилю, так как с помощью колёсного транспортного средства укрепляются кости и хрящи, а также происходит общее укрепление организма.Во время холодов можно посещать тренажерный зал или использовать домашний педальный тренажер. Колени играют особенную роль в поддержании осанки и уравновешивании веса тела, поэтому ортопед-хирург акцентирует внимание на правильном распределении веса. Хорошей профилактикой малоподвижного образа жизни могут стать ежедневные упражнения при просмотре телевизора. Вместо вредной пищи стоит отдать предпочтение рациону с достаточным количеством витамина D и кальция. Шпинат и капуста богаты витаминами А, С и К, которые отлично влияют на общее здоровье суставов.