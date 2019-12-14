Обновленный Kia Rio впервые заметили на тестах
Четвертое поколение популярного южнокорейского компакта Kia Rio официально дебютировало еще в 2017 году с довольно консервативными изменениями во внешности. Теперь же компания готовит рестайлинговую версию актуального поколения, которую недавно впервые заметили на дорожных тестах.
В скором времени компания Kia планирует массу изменений. Марка получит новый логотип, сменит название седана Optima, направит большую часть своих ресурсов на разработку кроссоверов, а потому модели Kia Rio приходится испытывать на себе некоторые последствия тотальной экономии. Сложно утверждать, на каком именно этапе разработки находится нынешний прототип его обновленной версии. Эксперты полагают, что рестайлинг не принесет машине никаких разительных изменений. Корма должна остаться такой же, как и у предшественника, а единственное обновление, которым компания порадует потенциальных покупателей – обновленная радиаторная решетка.
Кроме того, не должна претерпеть изменений и актуальная линейка двигателей. Единственным новшеством для Kia Rio в 2020 году может стать появление версии с мягкой гибридной установкой и аккумулятором повышенной емкости.
В скором времени компания Kia планирует массу изменений. Марка получит новый логотип, сменит название седана Optima, направит большую часть своих ресурсов на разработку кроссоверов, а потому модели Kia Rio приходится испытывать на себе некоторые последствия тотальной экономии. Сложно утверждать, на каком именно этапе разработки находится нынешний прототип его обновленной версии. Эксперты полагают, что рестайлинг не принесет машине никаких разительных изменений. Корма должна остаться такой же, как и у предшественника, а единственное обновление, которым компания порадует потенциальных покупателей – обновленная радиаторная решетка.
Кроме того, не должна претерпеть изменений и актуальная линейка двигателей. Единственным новшеством для Kia Rio в 2020 году может стать появление версии с мягкой гибридной установкой и аккумулятором повышенной емкости.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:38