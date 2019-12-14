АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали лучший продукт для диабетиков на Новый…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Ученые: Гормональные препараты могут спровоцировать рак молочной железы

Ученые предупреждают об опасности развития рака молочной железы у женщин. Спровоцировать тяжелое заболевание могут гормональные препараты, которые они принимают в постменструальный период.
Ученые: Гормональные препараты могут спровоцировать рак молочной железы

Американские ученые еще в начале XXI века после проведенных исследований пришли к выводу, что прием гормональных лекарственных препаратов, в составе которых присутствовали эстроген и прогестин, провоцируют онкологию молочных желез, сообщает NBC NEWS. Речь идет о женских половых гормонах. Данные таблетки выписывались женщинам после наступления менопаузы. Предназначенные для восстановления организма, они на самом деле часто приносили ему непоправимый вред. Развитие злокачественной опухоли наблюдалось даже после непродолжительного приема лекарств, отмечает доктор Роуэн Члебовски (Медицинский центр Калифорнии). После анализа состояния здоровья 16 тысяч женщин, принимающих гормоны, 29% из них столкнулись со смертельным недугом.

Причины пагубного воздействия лекарственных средств объясняет представитель Медицинского колледжа Бэйлора доктор Кент Осборн. Он считает, и это общепризнанный факт, что данные вещества стимулируют рост клеток. Для формирования опухоли должно пройти много лет, чтобы появились видимые признаки, например, втянутость соска. Вот почему медики советуют женщинам, особенно после 50 лет, ежегодное посещение маммолога.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 19:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Больно даже пить воду: Британка лишилась возможность есть из-за редкой…
Сергей Дроботенко рассказал, как стал крестным отцом…
OPPO Reno 3 5G с процессором MediaTek Dimensity полностью рассекречен в…
Яна Рудковская и Евгений Плющенко больше не носят обручальные…
Слух и нейронные связи в мозге взрослых мышей изменялись после недели в…
«Роскошная и великолепная»: Лариса Долина удивила культовым образом из фильма «Мы из…
Продажи Redmi K30 5G приносят Xiaomi копеечную…
«Вы бы взяли словарь»: Леонид Якубович объяснился за ошибку в написании слова…
Обновленный Kia Rio впервые заметили на…
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева уехала в Таиланд без…
Анастасия Волочкова смутила поклонников длинными…
Ученые: Гормональные препараты могут спровоцировать рак молочной…
Елена Воробей рассказала о дочери, перенесшей…
Эксперты нашли клетку, отвечающую за развитие рака почки у…
«Дочь бьет Никиту»: Сергей Лазарев рассказал о взаимоотношениях…
Турция запросила у США контракт на приобретение системы ПРО…
Страдающий болезнью Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев появился на…
Audi избавит свои авто от всех ручек и…
У Айзы Анохиной возникли проблемы с налоговой после смены…
Игра Overwatch 2 выйдет на всех платформах…
Экс-участница проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес рассказала о пожаре в своем…
В Ростехе рассказали, как за рубежом нелегально копируют российское…
Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко пожаловалась на синяки после…
Певица Саша Савельева рассказала о радостях и трудностях…
Запрещенную ракету США предложили перехватить «крановой установкой»…
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую…
Заряженная Lada Vesta SW Sport пойдет в серию в марте 2020…
Участник "Дом-2" Влад Иванов даже ради комфорта не готов целоваться с Кристиной…
Евгений Петросян отправился на гастроли в Германию без…
Китайская компания FAW везет в Россию две…
Анна Ковальчук собиралась уйти из сериала «Тайны следствия» из-за непрофессионализма…
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно продолжает терять вес в ожидании…
Эксперты назвали самые провальные модели авторынка РФ в 2019…
«Как молоды мы были!»: Ксения Собчак поделилась снимком из…
Сериал «Властелин колец» остался без исполнителя главной роли Уилла…
В Уфе стая бродячих собак загрызла 14-летнего…
«Финалисты повторились, мы все достойны!»: Милена Безбородова высказалась о борьбе за квартиру в конкурсе "Человек…
Верка Сердючка выпустила новую песню после продолжительного…
"Мастерство не прогуляешь": Анна Семенович выступила на коньках в парке Сокольники для всех…
Людям с сахарным диабетом предложили новые рекомендации для снижения…
Просмотреть все новости