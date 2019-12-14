Ученые: Гормональные препараты могут спровоцировать рак молочной железы





Американские ученые еще в начале XXI века после проведенных исследований пришли к выводу, что прием гормональных лекарственных препаратов, в составе которых присутствовали эстроген и прогестин, провоцируют онкологию молочных желез, сообщает NBC NEWS. Речь идет о женских половых гормонах. Данные таблетки выписывались женщинам после наступления менопаузы. Предназначенные для восстановления организма, они на самом деле часто приносили ему непоправимый вред. Развитие злокачественной опухоли наблюдалось даже после непродолжительного приема лекарств, отмечает доктор Роуэн Члебовски (Медицинский центр Калифорнии). После анализа состояния здоровья 16 тысяч женщин, принимающих гормоны, 29% из них столкнулись со смертельным недугом.Причины пагубного воздействия лекарственных средств объясняет представитель Медицинского колледжа Бэйлора доктор Кент Осборн. Он считает, и это общепризнанный факт, что данные вещества стимулируют рост клеток. Для формирования опухоли должно пройти много лет, чтобы появились видимые признаки, например, втянутость соска. Вот почему медики советуют женщинам, особенно после 50 лет, ежегодное посещение маммолога.