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Эксперты нашли клетку, отвечающую за развитие рака почки у детей

Исследование учёных из больницы Адденбрук и из больницы Грейт-Ормонд-стрит показывает, что раковые клетки в почках могут формироваться в первые недели жизни. Если будет ясна причина болезни, то можно улучшить лечение и предотвратить рецидив нефробластомы.

Опухоль Вильмса — это форма рака почки, которая поражает в большинстве случаев детей в возрасте до 5 лет. Учёные впервые решили сравнить здоровую ткань почки с нефробластомой, применяя при этом сравнительный анализ генома для выяснения причины болезни. Эксперты собрали 66 образцов опухоли и 163 образца нормальной ткани почек. Они секвенировали ДНК из образцов, с целью создания 229 полных последовательностей генома, проанализированные для определения генетических изменений между опухолями и нормальной тканью.

Специалисты выявили, что у 2/3 детей с опухолью Вильмса модификации ДНК, которые связанны с болезнью, являются общими как для нормальной ткани почек, так и для опухолевой. Ученые смогли увидеть участки генетически аномальных клеток, которые под микроскопом имели нормальный вид. Данная находка генетического корня опухоли Вильмса акцентирует внимание на изменениях осмысления рака у детей. Подобные результаты являются радикальных отходом от того, что предполагали учёные ранее, так как не было вероятности отыскать корень рака в здоровой ткани почек.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:08

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