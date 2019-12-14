«Дочь бьет Никиту»: Сергей Лазарев рассказал о взаимоотношениях детей
У известного российского певца Сергея Лазарева сейчас довольно напряженный рабочий график. Однако, несмотря на загруженность на работе, артист старается как можно больше времени уделять своим маленьким наследникам. Недавно он признался, что дети очень дружны между собой, пусть младшая дочь Аня и позволяет себе периодически бить старшего сына Никиту.
Совсем недавно Сергей Лазарев удивил поклонников признанием о том, что кроме 5-летнего сына Никиты он воспитывает годовалую дочь Аню. Как утверждает артист, его дети являются полноценными братом и сестрой. И пусть их вынашивали совершенно разные суррогатные мамы, женский биоматериал был одинаковым в обоих случаях. Также певец отметил, что Никита очень рад появлению Ани в семье. Кроме того, дети очень сдружились, а сам артист старается уделять им как можно больше времени.
«Сын очень любит Аню, она его иногда бьет, но он терпит», - утверждает Лазарев. По его словам, он просит сына немного подождать, пока сестра подрастет и сможет все объяснить, а пока нужно терпеть, поскольку Аня в силу своего возраста просто многого не понимает.
Совсем недавно Сергей Лазарев удивил поклонников признанием о том, что кроме 5-летнего сына Никиты он воспитывает годовалую дочь Аню. Как утверждает артист, его дети являются полноценными братом и сестрой. И пусть их вынашивали совершенно разные суррогатные мамы, женский биоматериал был одинаковым в обоих случаях. Также певец отметил, что Никита очень рад появлению Ани в семье. Кроме того, дети очень сдружились, а сам артист старается уделять им как можно больше времени.
«Сын очень любит Аню, она его иногда бьет, но он терпит», - утверждает Лазарев. По его словам, он просит сына немного подождать, пока сестра подрастет и сможет все объяснить, а пока нужно терпеть, поскольку Аня в силу своего возраста просто многого не понимает.