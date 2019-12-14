«Дочь бьет Никиту»: Сергей Лазарев рассказал о взаимоотношениях детей





Совсем недавно Сергей Лазарев удивил поклонников признанием о том, что кроме 5-летнего сына Никиты он воспитывает годовалую дочь Аню. Как утверждает артист, его дети являются полноценными братом и сестрой. И пусть их вынашивали совершенно разные суррогатные мамы, женский биоматериал был одинаковым в обоих случаях. Также певец отметил, что Никита очень рад появлению Ани в семье. Кроме того, дети очень сдружились, а сам артист старается уделять им как можно больше времени.«Сын очень любит Аню, она его иногда бьет, но он терпит», - утверждает Лазарев. По его словам, он просит сына немного подождать, пока сестра подрастет и сможет все объяснить, а пока нужно терпеть, поскольку Аня в силу своего возраста просто многого не понимает.