Турция запросила у США контракт на приобретение системы ПРО Patriot
Турция отправила США запрос на контракт по вопросу приобретения системы ПРО модели Patriot. В настоящее время власти ближневосточной страны ожидают ответа, о чем рассказал Мевлют Чавушоглу, руководитель турецкого МИД.
«Турция считает, что США остаются нашими союзниками. Мы остаёмся соратниками на геополитической арене... Никто не имеет возможности отказаться от сделки с РФ по приобретению С-400, это уже сделано. Контракт от РФ оказался выгодным и был принят. Теперь мы готовы приобрести систему Patriot американского производства, ожидаем их ответа», - сообщил политик.
Чавушоглу подчеркнул, что в случае утверждения властями США неких санкций Турции придётся поступить зеркально и принять встречные меры. Поводом для разногласий может стать покупка ближневосточной страной российских систем ПВО модели С-400.
«Турция считает, что США остаются нашими союзниками. Мы остаёмся соратниками на геополитической арене... Никто не имеет возможности отказаться от сделки с РФ по приобретению С-400, это уже сделано. Контракт от РФ оказался выгодным и был принят. Теперь мы готовы приобрести систему Patriot американского производства, ожидаем их ответа», - сообщил политик.
Чавушоглу подчеркнул, что в случае утверждения властями США неких санкций Турции придётся поступить зеркально и принять встречные меры. Поводом для разногласий может стать покупка ближневосточной страной российских систем ПВО модели С-400.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:52