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Экс-участница проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес рассказала о пожаре в своем доме

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес рассказала своим поклонникам о пережитом минувшей ночью пожаре. В доме, где она вместе с женихом Сергеем Михом снимает квартиру, произошло ЧП, из-за чего жители вынуждены были покинуть свои квартиры.
Экс-участница проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес рассказала о пожаре в своем доме

В своем блоге, посвященном красоте и молодости, экс-участница проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес опубликовала видео, где видно, как ее многоэтажный дом укутан дымом, рядом стоят пожарные и поливают все водой. В кадре звезда рассказала, что все произошло около 1:30 ночи, но в их доме каждую неделю проверяют сигнализацию, поэтому все сначала не поняли, что происходит, и думали, очередная проверка, дополняет рассказ Сергей Мих. Позже выяснилось, что приехали пожарные, действительно что-то загорелось, в подъезде был слышен запах горелой пластмассы.

Татьяна Мусульбес добавила, что им пришлось спускаться по лестнице, лифт не работал, а пожарные поднялись на 30 этаж и стали заливать здание, из-за чего вода текла по стенам, создавая лужи под ногами. Когда молодые люди вышли на улицу, увидели, как с верхних этажей идет дым, скорее всего, очаг возгорания был там. Чем именно закончилась произошедшая с экс-проектанткой и ее женихом Сергеем Михом история, Мусульбес не сказала.

Стоит отметить, что это не первая неприятность, произошедшая в жизни Татьяны Мусульбес и Сергея Миха. Не так давно молодые люди не могли пересечь границу Украины и России, где им пришлось решать возникшие проблемы, а месяц назад брюнетка попала в больницу, когда пожаловалась на сильные боли. Теперь же ребята пережили пожар.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:10

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