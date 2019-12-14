Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко пожаловалась на синяки после пластики





Экс-участница проекта "Дом-2" и звезда реалити-шоу Катя Колисниченко стала мамой пять месяцев назад, сейчас она воспитывает сына Савушку. Во время беременности молодая мамочка сильно набрала вес и решила бороться с этой проблемой кардинальными методами. Две недели назад брюнетка сделала липосакцию и липофилинг, о чем поспешила рассказать своим поклонникам в соцсети Instagram.Как отметила Катя Колисниченко, теперь многие спрашивают, когда же звезда реалити-шоу покажет свою фигуру после пластических операций, однако она пока не готова на этот шаг, так как тело еще покрыто синяками и отеки полностью не сошли. Как уточнила экс-проектатнка, вес уже начал снижаться, ранее у нее было около 70 килограммов, теперь весы показывают 65.Кроме пластики на данный момент Катя Колисниченко придерживается здорового питания и правил ПП. Она не пьет натуральное молоко, так как оно вызывает отеки, заменяя его в каппучино растительным. В ближайшее время звезда реалити-шоу обещает продемонстрировать изменения тела на фото "До", "После".