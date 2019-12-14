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Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко пожаловалась на синяки после пластики

Экс-участница проекта "Дом-2", молодая мамочка Катя Колисниченко ответила на вопросы поклонников в своем микроблоге в Instagram. Звезда реалити-шоу призналась, она пока не готова показать свое тело после пластики, так как оно покрыто синяками.
Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко пожаловалась на синяки после пластики

Экс-участница проекта "Дом-2" и звезда реалити-шоу Катя Колисниченко стала мамой пять месяцев назад, сейчас она воспитывает сына Савушку. Во время беременности молодая мамочка сильно набрала вес и решила бороться с этой проблемой кардинальными методами. Две недели назад брюнетка сделала липосакцию и липофилинг, о чем поспешила рассказать своим поклонникам в соцсети Instagram.

Как отметила Катя Колисниченко, теперь многие спрашивают, когда же звезда реалити-шоу покажет свою фигуру после пластических операций, однако она пока не готова на этот шаг, так как тело еще покрыто синяками и отеки полностью не сошли. Как уточнила экс-проектатнка, вес уже начал снижаться, ранее у нее было около 70 килограммов, теперь весы показывают 65.

Кроме пластики на данный момент Катя Колисниченко придерживается здорового питания и правил ПП. Она не пьет натуральное молоко, так как оно вызывает отеки, заменяя его в каппучино растительным. В ближайшее время звезда реалити-шоу обещает продемонстрировать изменения тела на фото "До", "После".

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:00

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