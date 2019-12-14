Audi избавит свои авто от всех ручек и кнопок





Модель Audi RS Q8, как и большинство других новых продуктов немецкого бренда, получила в салоне сразу 3 дисплея, один из которых отвечает за отображение цифровой приборной панели, второй – за систему мультимедиа, а третий – за климат-контроль. В то же время компания-производитель почти ликвидировала традиционные ручки и кнопки. Исключением стали контроллеры регулировки уровня громкости.Глава дизайнерского отделения Audi Марк Лихте сообщил о готовности в полном объёме ликвидировать физические регуляторы внутри новых авто Audi. Отмечается, что его видение моделей Audi включает в себя футуристическую кабину с крупным дисплеем и активным применением достижений дополненной реальности. Два крупных экрана в центральной части приборной панели будут соединены в крупную цифровую зону, формируя чувство целостности. При этом шеф-дизайнер марки осознаёт, что сенсорные датчики контроля авто не могут стать безальтернативным эталоном. В качестве дополнительного варианта будут сохранены регуляторы громкости. Лихте отметил, что инновации станут эволюцией, поэтому не станут для автомобилистов шокирующим изменением функциональности транспортного средства.