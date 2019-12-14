Игра Overwatch 2 выйдет на всех платформах сразу





Несмотря на то, что в компании отказываются называть даже приблизительную дату выхода Overwatch 2 в свет, об этом релизе ходит немало слухов. Впервые выход второй версии популярной игры был анонсирован еще три года тому назад, за этот период сами разработчики почти ничего не рассказали о своем новом продукте и лишь просят дать им время, чтобы создать по-настоящему захватывающую игру. Зато некоторые эксперты и аналитики продолжают выдвигать версии о том, чем Overwatch 2 сможет удивить пользователей. К примеру, сообщается, что студия Blizzard может выкатить свой новый тайтл не только для таких платформ как ПК или Nintendo, но еще и для популярных игровых консолей от Mixrosoft и Sony.Более того, утверждается, что разработчик попытается соотнести презентацию готового продукта с моментом выхода на рынок новых версий популярных консолей: PlayStation 5 и Xbox Scarlett. Ориентируясь на то, что обе консоли должны быть представлены в последний квартал следующего года, аналитики даже прогнозируют, что и презентация Overwatch 2 пройдет не позднее декабря 2020 года.