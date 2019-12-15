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В США сообщили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час

В США рассказали о технологии для транспортирования людей в любую точку Земли всего за 1 час. О наличии такой возможности заявил отставной военный Стивен Кваст во время речи в Хиллсдейлском колледже.

«Данная технология может создаваться сегодня и обеспечить доставку любого человека из любой позиции на планете Земля в иное место на земном шаре всего за час», — сообщил экс-глава авиаподразделения учебной части ВВС США.

Зарубежное издание сообщает, что слова Кваста были произнесены на фоне иных высказываний военных касательно различных странных феноменов, сущность которых не упоминается в открытых источниках. Отмечается, что спорные заявления могут описывать реальные вещи и быть свидетельством интереса Пентагона к существенному повышению инвестиций в инновации космической отрасли. The Drive сообщает, что армия США уже подтвердила подписанный договор с компанией TTSA, якобы нацеленный на искусственное создание физических артефактов, имеющих инопланетный источник. В сентябре американские ВМС подтвердили достоверность 3-х опубликованных на просторах интернета роликов, показывающих некие НЛО.

В апреле 2018-го глава компании SpaceX Гвинн Шотвелл отметила, что транспорт Big Falcon Rocket буддет введён в эксплуатацию в течение десятилетия. Эта технология позволит перемещать людей между двумя любыми точками земного шара меньше, чем за час.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:11

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