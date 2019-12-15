В США сообщили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час





, — сообщил экс-глава авиаподразделения учебной части ВВС США.Зарубежное издание сообщает, что слова Кваста были произнесены на фоне иных высказываний военных касательно различных странных феноменов, сущность которых не упоминается в открытых источниках. Отмечается, что спорные заявления могут описывать реальные вещи и быть свидетельством интереса Пентагона к существенному повышению инвестиций в инновации космической отрасли. The Drive сообщает, что армия США уже подтвердила подписанный договор с компанией TTSA, якобы нацеленный на искусственное создание физических артефактов, имеющих инопланетный источник. В сентябре американские ВМС подтвердили достоверность 3-х опубликованных на просторах интернета роликов, показывающих некие НЛО.В апреле 2018-го глава компании SpaceX Гвинн Шотвелл отметила, что транспорт Big Falcon Rocket буддет введён в эксплуатацию в течение десятилетия. Эта технология позволит перемещать людей между двумя любыми точками земного шара меньше, чем за час.