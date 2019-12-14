У Айзы Анохиной возникли проблемы с налоговой после смены фамилии





Айза Анохина после развода с рэпером Алексеем Долматовым до сих пор не может нормально работать. Причиной являются неожиданные проблемы после смены фамилии, которые касаются финансов. Видеоблогер убеждена, что ошибка возникла из-за бухгалтера, который не смог подготовить бумаги надлежащим образом. Актриса рассказала, что она собиралась подать отчет для налоговой службы, который согласно доверенности делает директор салона красоты. Однако была допущена ошибка и бумаги так и подали. В результате счета были заблокированы.Стоит напомнить, что Айза Анохина реализовалась и без рэпера Гуфа. С нынешним партнёром она открыла сеть салонов красоты. Дмитрий Анохин дал певице в качестве стартового капитала 15 миллионов, но она возвратила деньги очень быстро. Пара живёт на две страны: возлюбленный является владельцем школы серфинга на Бали, а его благоверная ведёт бизнес в Москве. Они убеждают, что на данный момент на первое место ставят деловую сферу. Дизайнер отметила, что ей повезло с мужем, с ним она смогла самореализоваться.