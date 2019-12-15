Федор Бондарчук сэкономил на обручальном кольце для Паулины Андреевой
Известный российский актер и режиссер Федор Бондарчук, как пишет пресса, заметно сэкономил на покупке обручального кольца для своей молодой невесты, актрисы Паулины Андреевой. К такому выводу пришли авторы сразу нескольких популярных Telegram-каналов.
Недавно пару снова заметили вместе на публике. Совместный выход Бондарчук и Андреева устроили в рамках своего визита на вечеринку российской редакции издания Harper’s Bazaar, которое позднее опубликовало снимок звездной пары на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Пользователи же обратили внимание на то, что безымянный палец актрисы украшает довольно скромных размеров обручальное кольцо без драгоценных камней. «Когда перед женитьбой Бондарчука и Андреевой у их близких друзей спрашивали о кольце, они называли его очень скромным. Как оказалось, не лукавили», - комментируют Telegram-каналы увиденное.
Похожее мнение высказали и пользователи социальной сети, охарактеризовfd украшение как довольно скромное и явно не оттягивающее руку актрисы.
Недавно пару снова заметили вместе на публике. Совместный выход Бондарчук и Андреева устроили в рамках своего визита на вечеринку российской редакции издания Harper’s Bazaar, которое позднее опубликовало снимок звездной пары на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Пользователи же обратили внимание на то, что безымянный палец актрисы украшает довольно скромных размеров обручальное кольцо без драгоценных камней. «Когда перед женитьбой Бондарчука и Андреевой у их близких друзей спрашивали о кольце, они называли его очень скромным. Как оказалось, не лукавили», - комментируют Telegram-каналы увиденное.
Похожее мнение высказали и пользователи социальной сети, охарактеризовfd украшение как довольно скромное и явно не оттягивающее руку актрисы.