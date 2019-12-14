Страдающий болезнью Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев появился на публике





Во время мероприятия Зайцев появился в классическом костюме и шляпе. Дополнением образа стал медальон на шее. Из-за болезни модельер передвигался при помощи трости. Зайцев привлек внимание многочисленных журналистов, которые сразу поинтересовались его самочувствием. Давать развернутых комментариев по этому поводу он не стал.Представители прессы смогли расспросить модельера о ситуации в Доме моды, находящимся под управлением его сына. Зайцев отметил, что ему помогают многочисленные друзья и коллеги, включая Аллу Пугачеву. Компания пока не сумела преодолеть кризисное состояние, однако активно движется к положительной финансовой отчетности. Модельер отметил намерение провести Новый год в Каблукове со своей семьёй. Согласно словам Зайцева, его самочувствие остаётся нормальным, однако появляться на публичных мероприятиях часто он не может. Модельер дал обещание представить совершенно новую коллекцию, но никаких точных сроков не называл.