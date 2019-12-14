Участник "Дом-2" Влад Иванов даже ради комфорта не готов целоваться с Кристиной Хамраевой





Стоит отметить, что ранее Влад Иванов отказал внимание Валентине Пресняковой, а потом и Клавдии Безверховой. Казалось бы чуть больше, чем остальным, повезло Кристине Хамраевой. Так, именно вместе с ней в уборной он провел там около часа. Чем именно они там занимались, остается только догадываться.После во время собрания на лобном месте Владу Иванову предложили при всех поцеловать Кристину Хамраеву и после вместе с ней переехать жить в более комфортные условия. Однако Влад отказался. Он сказал, что якобы не может выставлять чувства на показ.Большинство предполагает, что у Влада Иванова нет никаких чувств по отношению к Кристине Хамраевой, но он прекрасно понимает, что если и дальше будет оставаться в одиночках, то может легко вылететь с телестройки.