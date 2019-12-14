В Ростехе рассказали, как за рубежом нелегально копируют российское оружие





Представитель корпорации называет ситуацию довольно сложной. Он также привел ряд примеров копирования отечественных вооружений, зафиксированных в соседнем Китае. «Только в Китае были скопированы авиационные двигатели, ПЗРК и ЗРК, аналог системы «Панцирь» и даже самолет Сухого», - отметил Ливадный. Кроме того, по его словам, отечественные специалисты довольно оперативно выявляют подобные факты, однако судебные тяжбы по таким случаям могут оказаться бесперспективными в связи с отсутствием зарегистрированных соответствующим образом патентов. При этом крупные производители и военные корпорации из других страны имеют до пяти тысяч таких патентов.Впрочем, точно повторить российское оружие иностранным специалистам удается далеко не всегда. К примеру, азиатские и европейские конструкторы так и не сумели запустить несанкционированное производство винтовки ORSIS, разработанной их российскими коллегами.