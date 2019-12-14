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Запрещенную ракету США предложили перехватить «крановой установкой» РФ

Экс-председатель госкомиссии по вопросам испытания С-300ВМ Александр Лузан предложил провести перехват запрещенной ракеты производства США при помощи «крановой установки». Этими словами он обозначил линейку ЗРК из группы «С».
Запрещенную ракету США предложили перехватить «крановой установкой» РФ

Американская сторона испытала оружие, которое являлось недопустимым с точки зрения соглашения ДРСМД. По оценкам экспертов, новинку может перехватить С-400 «Триумф» и другие системы ПВО из этой линейки. В июле новая ЗРС по причине якобы неоправданных технических решений была обозначена членом госкомиссии как «крановая установка». Речь идёт о решениях, которые снизили потенциальные возможности комплекса. По данным интернет-изданий, ссылающихся на источники в составе Минобороны, тестируемое в США вооружение не является угрозой для РФ, поскольку сегодня государство имеет в своём распоряжении средства эффективного пресечения атак.

«Противостоять баллистическими ракетами США сегодня могут бригады ПВО, оснащенные системами С-300В4», — приводятся слова военного специалиста Владислава Шурыгина.

США уже провели тестовый запуск снаряда PrSM, относящегося к группе «земля-земля». Ракета стала аналогом произведённого в РФ комплекса «Искандер» и относится к запрещённым типам вооружения по ДРСМД. Соглашение уже было разорвано американской стороной. ПВО С-300В4 на расстоянии в 400 км при высоте до 27 км может провести параллельный обстрел 24 подвижных целей, среди которых могут находиться малозаметные объекты. ПВО способно эффективно обезвредить 16 баллистических ракет, двигающихся на скорости до 4,5 тысячи км/ч.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:48

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