Певица Саша Савельева рассказала о радостях и трудностях материнства

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[/center]После многолетних попыток забеременеть 35-летняя бывшая солистка группы «Фабрика» делится с поклонниками своими взглядами на главное призвание женщины — быть матерью. Савельева так остро переживает это состояние еще и потому, что долгожданный ребенок у нее первый. Любящий муж Кирилл Сафонов окружил супругу вниманием и заботой, во всем стремится помочь молодой маме. Иногда помощь приходит со стороны бабушек, но основные заботы о малыше ложатся на материнские плечи. В одном из интервью Саша Савельева пришла к выводу, что забота о ребенке тяжелее любой самой трудной работы. Но женщины, хотя их и называют слабым полом, находят в себе силы не спать ночами, кормить, купать, вывозить на прогулку — и все это, часто забывая о своем здоровье. Об этом и предупреждает заботливый муж, у которого уже есть родительский опыт.Первое время именно так все и происходит, но ребенок подрастает, и постепенно мысли о работе возвращаются к женщине. Конечно, устать от своего ребенка она не может, но заботиться о собственном самочувствии необходимо. Это прежде всего в интересах не только молодой мамы, но и ее малыша.