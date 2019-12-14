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Участница проекта "Дом-2" Саша Черно продолжает терять вес в ожидании первенца

Участница проекта "Дом-2" Саша Черно в очередной раз доказала, что в ее жизни все происходит вопреки, а не благодаря чему-то. Не так давно звезда реалити-шоу призналась, что беременна, а теперь вместо набора веса, как оказалось, она его теряет.
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно продолжает терять вес в ожидании первенца

Участница проекта "Дом-2" Саша Черно в очередной раз пообщалась со своими поклонниками в соцсети Instagram. Только недавно звезда и ее супруг Иосиф Оганесян признались, что ждут первенца. Тем не менее, как только пара узнала о беременности Черно, ей показалось, что она стала весить меньше. Догадки подтвердили и весы - ушло 6 килограммов. На данный момент проектантка находится на девятой неделе беременности и отмечает, что килограммы продолжают уходить, вместо того, чтобы прибавляться.

Саша Черно, тем не менее, очень счастлива, ведь беременность принесла в ее семью с Иосифом Оганесяном лад, гармонию и взаимопонимание. За прошедший год супруги много раз собиралась разводиться, а теперь ни о каком расставании не идет и речи. Более того, влюбленные перестали выяснять отношения, Иосиф Оганесян, по словам Саши Черно, стал меняться, проявлять ответственность, сейчас он занимается своим любимым делом и во всем поддерживает будущую маму.

Иосиф Оганесян не раз признавался, что очень счастлив в ожидании первенца. Он действительно стал баловать Сашу Черно, окружил ее любовью, заботой и безграничным вниманием. Супруга проектанта, в свою очередь, считает, что, видимо, им нужно было пройти через все испытания, чтобы в итоге получить невероятное счастье, создать ту семью, о которой мечтали молодые люди, и найти в ней взаимопонимание и уважение. Теперь, добавила Саша Черно, она и Иосиф Оганесян смотрят в одном направлении, что является в семейной жизни самым главным, у нее пропали неуверенность в себе и депрессия.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:00

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