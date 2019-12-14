Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Многие знаменитости уже стали наряжать ёлки в собственных домах, поскольку новогодний период остаётся для них одним из наиболее загруженных в работе периодом. Филипп Киркоров на прошедших выходных позаботился о размещении в собственном особняке роскошного символа праздника. Он выбрал дерево высотой почти 3 метра. Процесс украшения дерева продолжался несколько часов. При этом Максим Галкин пошел еще дальше и посадил на участке рядом со своим замком ёлку высотой 15 метров., — рассказал Максим Галкин.В Instagram юморист признался, что не может оставить знаковое действие без внимания своих поклонников. Галкин разместил видео, на котором запечатлен процесс пересадки высокого дерева. Бригада специалистов вырыла яму и разместила ёлку. В процессе была задействована спецтехника, которая позволила поднять дерево. Впоследствии к месту прибежали дети Максима Галкина Гарри и Лиза. Они внимательно наблюдали за перемещением одного из символов новогодних праздников. При этом Лиза предупредила своего брата о том, что нельзя подходить близко к стреле крана.