Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Многие знаменитости уже стали наряжать ёлки в собственных домах, поскольку новогодний период остаётся для них одним из наиболее загруженных в работе периодом. Филипп Киркоров на прошедших выходных позаботился о размещении в собственном особняке роскошного символа праздника. Он выбрал дерево высотой почти 3 метра. Процесс украшения дерева продолжался несколько часов. При этом Максим Галкин пошел еще дальше и посадил на участке рядом со своим замком ёлку высотой 15 метров.
«Сажаем суперёлку. Обожаю это делать. Это самое крупное и старое дерево, которое я разместил на участке. Его высота составляет примерно 15 м. Посадка дерева — это целая военная операция», — рассказал Максим Галкин.
В Instagram юморист признался, что не может оставить знаковое действие без внимания своих поклонников. Галкин разместил видео, на котором запечатлен процесс пересадки высокого дерева. Бригада специалистов вырыла яму и разместила ёлку. В процессе была задействована спецтехника, которая позволила поднять дерево. Впоследствии к месту прибежали дети Максима Галкина Гарри и Лиза. Они внимательно наблюдали за перемещением одного из символов новогодних праздников. При этом Лиза предупредила своего брата о том, что нельзя подходить близко к стреле крана.
Многие знаменитости уже стали наряжать ёлки в собственных домах, поскольку новогодний период остаётся для них одним из наиболее загруженных в работе периодом. Филипп Киркоров на прошедших выходных позаботился о размещении в собственном особняке роскошного символа праздника. Он выбрал дерево высотой почти 3 метра. Процесс украшения дерева продолжался несколько часов. При этом Максим Галкин пошел еще дальше и посадил на участке рядом со своим замком ёлку высотой 15 метров.
«Сажаем суперёлку. Обожаю это делать. Это самое крупное и старое дерево, которое я разместил на участке. Его высота составляет примерно 15 м. Посадка дерева — это целая военная операция», — рассказал Максим Галкин.
В Instagram юморист признался, что не может оставить знаковое действие без внимания своих поклонников. Галкин разместил видео, на котором запечатлен процесс пересадки высокого дерева. Бригада специалистов вырыла яму и разместила ёлку. В процессе была задействована спецтехника, которая позволила поднять дерево. Впоследствии к месту прибежали дети Максима Галкина Гарри и Лиза. Они внимательно наблюдали за перемещением одного из символов новогодних праздников. При этом Лиза предупредила своего брата о том, что нельзя подходить близко к стреле крана.