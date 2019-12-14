В Уфе стая бродячих собак загрызла 14-летнего школьника





Его тело было найдено неподалеку от железнодорожных путей в одном из районов города в том месте, где, по словам горожан, часто собираются стаи собак, пытающихся как-то выжить. «Даже в том случае, если начнется массовая стерилизация собак, это не поможет сделать их добрее», - отметил руководитель одной из городских управляющих компаний.При этом, как отмечают в городских службах Уфы, сейчас ситуация с бездомными собаками в городе действительно обстоит довольно остро. Всего в столице Республики Башкортостан, по предварительным оценкам, насчитывается около 30 000 бродячих животных.