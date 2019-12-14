В Уфе стая бродячих собак загрызла 14-летнего школьника
В Уфе сотрудники органов правопорядка ведут расследование и разбираются в обстоятельствах гибели 14-летнего школьника. Изувеченное тело мальчика было найдено неподалеку от расположенного рядом лесного массива, пишут местные СМИ. По предварительной версии, подросток стал жертвой голодной стаи уличных собак.
Его тело было найдено неподалеку от железнодорожных путей в одном из районов города в том месте, где, по словам горожан, часто собираются стаи собак, пытающихся как-то выжить. «Даже в том случае, если начнется массовая стерилизация собак, это не поможет сделать их добрее», - отметил руководитель одной из городских управляющих компаний.
При этом, как отмечают в городских службах Уфы, сейчас ситуация с бездомными собаками в городе действительно обстоит довольно остро. Всего в столице Республики Башкортостан, по предварительным оценкам, насчитывается около 30 000 бродячих животных.
Его тело было найдено неподалеку от железнодорожных путей в одном из районов города в том месте, где, по словам горожан, часто собираются стаи собак, пытающихся как-то выжить. «Даже в том случае, если начнется массовая стерилизация собак, это не поможет сделать их добрее», - отметил руководитель одной из городских управляющих компаний.
При этом, как отмечают в городских службах Уфы, сейчас ситуация с бездомными собаками в городе действительно обстоит довольно остро. Всего в столице Республики Башкортостан, по предварительным оценкам, насчитывается около 30 000 бродячих животных.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:43