Евгений Петросян отправился на гастроли в Германию без возлюбленной

Недавно на своей личной странице в Instagram юморист Евгений Петросян опубликовал пост, к которому прикрепил серию фотографий из прошлых гастролей в Германии. В подписи к публикации артист сообщил, что уже больше 25 лет последний месяц года ознаменовывается гастролями для немецких зрителей. Он поинтересовался их осведомлённостью о концертах, передал привет и приглашение.Но, судя по всему, Евгений Ваганович уехал на родину баварских сосисок без сопровождения возлюбленной Татьяны Брухуновой. Помощница юмориста в это время совершала прогулку по Москве на автомобиле и присматривала себе наряд для праздника. Она отметила хороший выбор теплых вещей и праздничных нарядов. Вполне вероятно, что Татьяна Брухунова присоединится к своему предполагаемому возлюбленному чуть позже. Поклонники тем временем не прекращают обсуждения личной жизни юмориста. Кто-то предположил, что в ближайшем будущем может выйти передача, как Петросян благодаря жене остался ни с чем. Другие пожелали хорошо провести время на гастролях. Кое-кто возмутился слишком пристальным внимание чужих людей к артисту.