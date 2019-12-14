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Евгений Петросян отправился на гастроли в Германию без возлюбленной

Юморист Евгений Петросян отправился на гастроли в Германию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Поклонники заметили, что уехал артист туда без возлюбленной Татьяны Брухуновой, и не забыли об этом напомнить.

Недавно на своей личной странице в Instagram юморист Евгений Петросян опубликовал пост, к которому прикрепил серию фотографий из прошлых гастролей в Германии. В подписи к публикации артист сообщил, что уже больше 25 лет последний месяц года ознаменовывается гастролями для немецких зрителей. Он поинтересовался их осведомлённостью о концертах, передал привет и приглашение.

Но, судя по всему, Евгений Ваганович уехал на родину баварских сосисок без сопровождения возлюбленной Татьяны Брухуновой. Помощница юмориста в это время совершала прогулку по Москве на автомобиле и присматривала себе наряд для праздника. Она отметила хороший выбор теплых вещей и праздничных нарядов. Вполне вероятно, что Татьяна Брухунова присоединится к своему предполагаемому возлюбленному чуть позже. Поклонники тем временем не прекращают обсуждения личной жизни юмориста. Кто-то предположил, что в ближайшем будущем может выйти передача, как Петросян благодаря жене остался ни с чем. Другие пожелали хорошо провести время на гастролях. Кое-кто возмутился слишком пристальным внимание чужих людей к артисту.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:23

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