«Как с открытки»: Лиза и Гарри Галкины растрогали поклонников фотографией в шубках

На показанном фото Лиза и Гарри Галкины позируют в шубках на фоне окна, прижимаясь друг к другу. Многим пользователям этот снимок напомнил изображения, которые наносились на старинные открытки, а самих близнецов сравнили с персонажами сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева».«Лиза как снегурочка», «Дворянские дети, XIX век», «Милота какая», «Такие модные шубки», «Как с открытки прямо», «Лизе непременно нужно сняться в сказке», - эти и другие комментарии оставляют фанаты под публикацией.