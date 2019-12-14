«Финалисты повторились, мы все достойны!»: Милена Безбородова высказалась о борьбе за квартиру в конкурсе "Человек года"





Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова рассказала, что оказалась несколько удивлена, когда узнала, что за нее проголосовали телезрители. На самом деле блондинка с первого этапа была уверена, что она достойна победы, но активно, как и другие проектанты, агитировала поклонников отдавать свои голоса именно за нее. В итоге возлюбленная Алексея Безуса получила шанс в числе шести финалистов побороться за недвижимость в Москве.То, что вместе с участницей проекта "Дом-2" в финал вышли те же, за кого проектанты голосовали на прошлой неделе между собой, Милену Безбородову не удивило. Она все же подчеркивает, что голос у зрителей только один, а потому победы достойна она, так как долго ждала своего шанса.Милена Безбородова отметила, узнав результаты, она была счастлива и очень благодарна за поддержку всем поклонникам, ей было очень приятно осознавать, что шанс все-таки есть.