"Мастерство не прогуляешь": Анна Семенович выступила на коньках в парке Сокольники для всех желающих

Анна Семенович решила порадовать своих преданных поклонников и опубликовала видео, на котором она катается на льду. Певица одета в черные брюки, свитер с горлом и синий пуховик ниже колен. Исполнительница демонстрирует, что еще может выполнять некоторые маневры на коньках. В комментарии телеведущая написала, что сегодня чудесный день и она решила выступить в парке Сокольники для всех желающих. Также бывшая фигуристка отметила: "Иногда достать коньки с полки и вспомнить былое очень весело, как говорится — мастерство не прогуляешь".В конце публикации в Instagram Анна Семенович сообщила, что исполнила танго на льду и пожелала подписчикам хороших выходных. Также она спросила, умеют ли они кататься на коньках. Подписчики написали, что такие трюки, которые выполняет бывшая фигуриста, у них не получатся, но иногда они любят показаться на льду. Видео Анны Семенович уже просмотрели почти 50 000 пользователей интернета.