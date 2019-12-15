Компания Toyota выпустит новый бюджетный кроссовер





Первым и основным рынком новинки станет Индия, поскольку на территории этой страны компания Toyota активно сотрудничает с маркой Suzuki в вопросе обмена решениями относительно конструкции и оформления автомобилей. Основной для компактного SUV стала модель Suzuki Vitara Brezza, которая производится подразделением в Индии на протяжении 3-х лет. Местные издания прогнозируют модели такие же габариты и близкие технические параметры.Предположительно, новинка будет оснащена двигателем объёмом 1,5 л и производительностью 105 «лошадок». Он работает в паре с 5-диапазонной механической трансмиссией либо 4-ступенчатой АКПП. Привод предусмотрен исключительно передний. О стоимости нового кроссовера пока говорить рано, однако стоит ожидать ценника на уровне текущей модификации Suzuki Vitara Brezza.