Звезда "Дом-2" Анастасия Голд советует Яне Шавеевой признаться в своей любви к Захару Саленко
Участница скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Анастасия Голд дала совет своей подруге Яне Шафеевой поговорить с Захаром Саленко и открыться ему в своих чувствах. Так, Голд подчеркивает, что только после этого нужно не отмалчиваться, а искренне поговорить со своим любимым человеком обо всем, что ее беспокоит.
О Шафеевой на острове сейчас говорят достаточно много. Так, если девушки утверждают, что Яна очень гордая, то Илья Яббаров говорит о ней и вовсе, она просто на просто "тупая", а поэтому до нее тяжело донести, как правильно нужно себя вести.
Однако сама Яна Шафеева придерживается другого мнения. Она не очень хочет извиняться, потому что Захар ничего не делает, чтобы изменить ситуацию. Тем более, что он систематически ее обзывает то крысой, то обезьяной. А по ее мнению, он должен сейчас бегать вокруг нее и устраивать красивые свидания, а также придумывать способ извиниться за свое поведение.
В итоге Яна Шафеева уверяет всех, что первые шаги навстречу не будет делать ни при каких обстоятельствах.
О Шафеевой на острове сейчас говорят достаточно много. Так, если девушки утверждают, что Яна очень гордая, то Илья Яббаров говорит о ней и вовсе, она просто на просто "тупая", а поэтому до нее тяжело донести, как правильно нужно себя вести.
Однако сама Яна Шафеева придерживается другого мнения. Она не очень хочет извиняться, потому что Захар ничего не делает, чтобы изменить ситуацию. Тем более, что он систематически ее обзывает то крысой, то обезьяной. А по ее мнению, он должен сейчас бегать вокруг нее и устраивать красивые свидания, а также придумывать способ извиниться за свое поведение.
В итоге Яна Шафеева уверяет всех, что первые шаги навстречу не будет делать ни при каких обстоятельствах.