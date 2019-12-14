Анна Ковальчук собиралась уйти из сериала «Тайны следствия» из-за непрофессионализма режиссеров





Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук подметила, что иногда для съемок сериала приглашали режиссеров, которые работали без энтузиазма. Актрисе подобное отношение к работе не нравится. Как объяснила Анна Ковальчук, в телесериале есть такие персонажи, как Курочкина и Кораблева. Для них режиссеры выдумали неприятные прозвища. Она полагает, что из-за подобных действий в их огромной команде рушились хорошие отношения.Как сообщила актриса, некоторые режиссеры, работающие над «Тайнами следствия», который выходит на экраны 19 лет, не пытались хорошо работать и не ставили перед собой цель сделать качественный проект. Они приходили лишь «перекантоваться до другого проекта». Ей не нравился подобный непрофессионализм и более того, она считает это оскорбительным. В данном сериале, который актриса считает родным, Анна Ковальчук привыкла нести ответственность за всё. Напомним, что сериал «Тайна следствия» начал выходить на экране в 2000 году и на данный момент насчитывает 18 полных сезонов. С 9 декабря стартовал показ 19 сезона.