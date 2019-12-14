Сергей Лазарев и Полина Гагарина чуть не заснули на съемках "Голубого огонька"

В последнее время Сергей Лазарев часто публикует фотографии с Полиной Гагариной. Сегодня он показал фанатам новое фото, на котором он и его коллега запечатлены на съёмках новогодней передачи под названием "Голубой огонек". На снимке Полина Гагарина в "сверкающем" платье сидит за столом с закрытыми глазами, оперевшись на руку, Сергей Лазарев находится рядом с коллегой и тоже старается не заснуть. В комментарии к посту в Instagram исполнитель пошутил: "Настроение "Веселый Новый год", радуемся с Полиной 12-му дублю "Огонька" в новогоднюю ночь".Подписчики отреагировали моментально. Они начали шутить над фотографией артистов. Многие заметили, что на заднем плане люди тоже сильно устали. Также фанаты Сергея Лазарева написали, что с нетерпением ждут входа "Голубого огонька", чтобы послушать композиции певца. За несколько минут пост набрал более 28 000 лайков.