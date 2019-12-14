Сериал «Властелин колец» остался без исполнителя главной роли Уилла Поултера

Зарубежные издания сообщили, что Уилл Поултер оказался в касте сериала, созданного на основе романа Джона Толкина «Властелин колец». По обновлённым данным, артист ушёл из проекта. Главной причиной этого поступка было названо несогласование расписания съёмок. При этом имеется информация о том, что в действительности Уилл официально не получил утверждения на соответствующую роль, поэтому контракт пребывал в подвешенном состоянии. Данная информация была подтверждена студией Amazon, ведущей съёмки сериала.В соответствии с представленными сведениями, Поултер никогда не числился в составе официального списка актёров многосерийного проекта. Представители компании пока никак не комментируют вопрос об отсутствии исполнителя главной роли. Невзирая на то, что съёмки первого сезона на текущий момент не стартовали, сериал уже получил продление на очередной пакет серий, поэтому актёры будут вынуждены сниматься, даже если работа окажется непопулярной.